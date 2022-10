L’incidente in viale Vat a Udine.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Udine. E’ accaduto intorno alle 13 in viale Vat, dove un’auto è uscita di strada finendo contro un’alra vettura parcheggiata.

Ferita la ragazza alla guida, immediatamente soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza. La giovane ha riportato lievi lesioni ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale. Sul posto i militari dell’Arma per gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica dell’incidente.