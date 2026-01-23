Incidente sull’autostrada A23: tamponamento tra due auto

L’incidente nella serata di ieri sulla A23, all’altezza di Bicinicco.

Incidente nella serata di ieri,poco prima delle 20, lungo l’autostrada A23 nel tratto compreso tra i caselli di Udine Sud e Palmanova, in territorio comunale di Bicinicco.



Secondo le prime ricostruzioni, due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Fortunatamente, nessuno dei due conducenti ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto o il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Udine, il personale sanitario di SORES e la Polizia Stradale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della carreggiata, oltre alla gestione della viabilità.

Dopo le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale è stato completamente riaperto al traffico, con il ripristino delle normali condizioni di circolazione tra Udine Sud e Palmanova.