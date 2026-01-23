Incidente sull’autostrada A23: tamponamento tra due auto

23 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

L’incidente nella serata di ieri sulla A23, all’altezza di Bicinicco.

Incidente nella serata di ieri,poco prima delle 20, lungo l’autostrada A23 nel tratto compreso tra i caselli di Udine Sud e Palmanova, in territorio comunale di Bicinicco.

Secondo le prime ricostruzioni, due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Fortunatamente, nessuno dei due conducenti ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto o il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Udine, il personale sanitario di SORES e la Polizia Stradale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della carreggiata, oltre alla gestione della viabilità.

Dopo le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale è stato completamente riaperto al traffico, con il ripristino delle normali condizioni di circolazione tra Udine Sud e Palmanova.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE