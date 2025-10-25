Scontro tra due auto a Basiliano, una si ribalta: 4 persone ferite

L’incidente nel pomeriggio di ieri a Basiliano.

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 24 ottobre 2025, lungo la strada provinciale 99, nel territorio comunale di Basiliano. Lo scontro, avvenuto intorno alle 18 e 30 ha coinvolto due automobili e il bilancio è di quattro feriti.

Secondo una prima ricostruzione, una Ford Fiesta con tre persone a bordo, condotta da una donna 61enne di Maniago, si è scontrata con un Citroën Berlingo guidato da una 43enne di origini sudamericane. A seguito dell’impatto, il Berlingo si è ribaltato sulla carreggiata. La conducente è rimasta incastrata tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della centrale di Udine, che hanno dovuto tagliare il tetto del veicolo per poterla estricare in sicurezza.

Una volta liberata, la donna è stata immobilizzata su barella spinale e affidata alle cure dei sanitari del Sores, presenti sul posto con più ambulanze. Tutti e quattro gli occupanti delle due vetture sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.