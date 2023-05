L’incidente nel pomeriggio a Tolmezzo.

Un uomo è stato soccorso dai sanitari questo pomeriggio, a Caneva di Tolmezzo, a seguito un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una bici.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza. Sul posto la Polizia locale.

Il personale sanitario ha preso in carico l’uomo, di 56 anni di età, e l‘hanno trasporto all’ospedale di Tolmezzo per la cura di ferite non gravi.