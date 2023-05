La Maserati MC20 era guidata a distanza da un computer.

Una Maserati MC20 molto speciale se ne va in giro per Feletto Umberto da sola, o quasi. Anche se il conducente era presente nell’abitacolo, l’auto era guidata a distanza da un computer.

La sperimentazione è stata avviata questo pomeriggio dalla Tecnomedia di Feletto Umberto. Il test, eseguito tra le 18 e 30 alle 19, ha visto impegnata una Maserati MC20 sulle strade di Feletto Umberto, tra via Galileo Galilei, via Enrico Fermi e via del Lavoro. Una prova per verificare le gradi potenzialità della guida autonoma. Durante la sperimentazione, erano presenti molti acquirenti stranieri provenienti da diverse parti del mondo, come Inghilterra, Francia, Germania, Giappone e Cina.

L’obiettivo di questa sperimentazione era valutare le prestazioni e le capacità delle auto Maserati a guida autonoma, nonostante la presenza di un conducente a bordo che poteva intervenire in caso di problemi.

