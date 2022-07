L’incidente nella notte a Campoformido.

Grave incidente nella notte a Campoformido. Una ragazza in moto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro un’auto a Villa Primavera.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alla giovane di 23anni, trasportandola in gravi condizioni all’ospedale di Udine.