Pordenone, cede il pavimento nel cantiere: operaio precipita da due metri

Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 29 luglio a Pordenone, dove un operaio di 62 anni è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta durante alcuni lavori di ristrutturazione.



L’incidente si è verificato attorno alle 11 in un cantiere di via San Giorgio. L’uomo, di origini kosovare, stava lavorando all’interno dell’edificio quando una parte della pavimentazione in legno avrebbe improvvisamente ceduto, facendolo precipitare per circa due metri.

Operaio soccorso e portato all’ospedale di Pordenone

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari inviati dalla centrale Sores Fvg, insieme ai vigili del fuoco di Pordenone e ai carabinieri della sezione Radiomobile. Il 62enne è rimasto cosciente dopo la caduta ed è stato stabilizzato dai soccorritori prima del trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone, dove è arrivato in codice arancione.



Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico e toracico, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Cantiere sequestrato, accertamenti sulla sicurezza

Dopo l’infortunio sono scattati gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause del cedimento della struttura.



Il cantiere è stato sottoposto a sequestro e le verifiche sono state affidate agli ispettori dell’Azienda sanitaria di Pordenone, competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli accertamenti dovranno stabilire come sia avvenuto il cedimento della pavimentazione e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste durante i lavori di ristrutturazione.