Di 74 anni.

E’ mancato

Tiziano Spagnolo

di 74 anni.

Ne danno il triste annuncio la moglie Lilia e le figlie Laura e Silvia. Il funerale sarà celebrato martedì 21 luglio alle ore 15:30 nella Chiesa di S. Cromazio, partendo dall’Ospedale Civile di Udine.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.

Sono gradite eventuali donazioni al reparto nefrologia, dialisi e trapianti dell’Ospedale Civile.

Udine, 20 luglio 2026



O.F. ARDENS Udine via Colugna 109

0432-471227

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com