Di 74 anni.
E’ mancato
Tiziano Spagnolo
di 74 anni.
Ne danno il triste annuncio la moglie Lilia e le figlie Laura e Silvia. Il funerale sarà celebrato martedì 21 luglio alle ore 15:30 nella Chiesa di S. Cromazio, partendo dall’Ospedale Civile di Udine.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.
Sono gradite eventuali donazioni al reparto nefrologia, dialisi e trapianti dell’Ospedale Civile.
Udine, 20 luglio 2026
O.F. ARDENS Udine via Colugna 109
0432-471227
Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com