L’incidente a Lignano, il motociclista è caduto dopo lo scontro con un capriolo.

Incidente questa notte intorno alle 1: 30 a Lignano Sabbiadoro. Un uomo di 48 anni che stava viaggiando in sella a una moto ha investito un capriolo che ha attraversato la strada improvvisamente. Nell’impatto con l’animale selvatico, il motociclista è rovinato malamente a terra riportando un trauma al capo. Il capriolo è deceduto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di queshanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in volo in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile e cosciente. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Latisana.

Capriolo finisce incastrato sotto l’auto di una famigliola in gita verso Lignano