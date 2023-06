Capriolo finisce incastrato sotto l’auto di una famigliola in gita verso Lignano

Il capriolo è stato investito all’altezza di Varmo.

Capriolo investito questa mattina a Varmo. Una famiglia con a bordo un bambino stavano percorrendo la ferrata in auto quando l’animale è sbucato all’improvviso ed è finito sotto la vettura.

Fortunatamente l’impatto non è stato violento e il capriolo è sopravvissuto, anche se incastrato sotto l’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo e i carabinieri di Latisana per liberare il povero animale. Utilizzando gli appositi cuscini di sollevamento i Vigili del fuoco hanno provveduto a sollevare il veicolo ed estrarre l’animale. Una volta liberato dal veicolo, i Vigili del fuoco hanno caricato il capriolo sul loro fuoristrada e lo hanno portato presso un centro faunistico dove è stato preso in consegna dai veterinari per le cure necessarie.

Illesa invece la famiglia a bordo dell’auto: per loro solo un grosso spavento.