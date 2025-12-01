L’incidente a Carlino.

Brutto incidente stradale tra due auto, nel pomeriggio di oggi 1 dicembre, all’incrocio tra via Toppo Wassermann lungo la strada che da Carlino porta a San Giorgio di Nogaro. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: un uomo classe 1936 e un altro guidatore classe 1985. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ambulanza all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano, che hanno messo in sicurezza l’autovettura, finita adagiata su un fianco, per evitare il ribaltamento nel fossato adiacente, il personale del SORES e la Polizia Stradale.