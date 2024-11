Alexia Vecchiato non ce l’ha fatta.

Non ce l’ha fatta Alexia Vecchiato, la 22enne coinvolta in un grave incidente stradale a Castions di Strada, quando la sua auto era finita contro un muro. La giovane è morta dopo una settimana all’ospedale di Udine.

Una tragedia che si tinge di un’amara beffa del destino: solo quattro anni prima aveva già strappato alla stessa famiglia la sorella maggiore, Gaia, anch’essa vittima di un incidente stradale avvenuto nello stesso paese, a soli 21 anni.

Il drammatico incidente è avvenuto una settimana fa, nel centro di Castions di Strada, quando l’auto di Alexia si è schiantata contro un muro e si era ribaltata. I soccorritori, giunti sul posto, hanno lottato a lungo per liberarla dalle lamiere contorte della vettura. Gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove alla fine i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte cerebrale, ufficializzando una fine che molti avevano temuto, ma che fino all’ultimo si erano rifiutati di accettare.

Alexia Vecchiato era una giovane con molte passioni e un grande talento per la danza: la 22enne insegnava Station Dance Studio&Fitness a Corgnolo di Porpetto. Oltre alla danza, Alexia aveva scoperto un forte interesse per la comunicazione e i social media, che aveva iniziato a esplorare durante gli studi all’Istituto Zanon di Udine. La notizia della morte di Alexia ha scosso profondamente la la comunità friulana, in particolare Castions di Strada e Morsano al Tagliamento, due paesi che in questi giorni hanno condiviso dolore e speranza con i genitori di Alexia, devastati da una nuova perdita insostenibile.