L’incidente in via Grado a Cervignano.

Violento incidente a Cervignano oggi poco dopo le 12 e 30. Per cause ancora in corso di accertamento, forse dovute ad una mancata precedenza 3 auto si sono scontrate in via Grado, in prossimità del distributore IP.

Sul posto i soccorsi e l’elicottero del 118 che stanno prestando le prime cure alle 3 persone ferite. Grave una donna che è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine, mentre le altre due sono state trasportate all’ospedale in ambulanza. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Monfalcone per la messa in sicurezza della zona dell’incidete e i carabinieri della compagnia di Palmanova per i rilievi.

(Visited 271 times, 653 visits today)