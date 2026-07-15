Momenti di apprensione nella tarda serata di martedì 14 luglio a Chions, dove un’automobile è uscita di strada lungo la SP1, finendo capovolta all’interno di un fosso. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

L’auto finisce nel fosso a Torrate

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 in località Torrate. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura alimentata a metano ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e terminando la corsa in un fosso profondo circa due metri, con una cinquantina di centimetri d’acqua sul fondo.

All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata dall’autogru del comando provinciale di Pordenone, il veicolo era completamente capovolto e il conducente era ancora bloccato all’interno.

L’intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco hanno operato in stretta collaborazione con il personale sanitario, accedendo all’abitacolo dal portellone posteriore per raggiungere il conducente ed estrarlo in sicurezza. Una volta affidato alle cure dei sanitari, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del serbatoio di metano e, con l’ausilio dell’autogru, hanno recuperato il veicolo riportandolo sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di competenza.