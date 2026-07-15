Scontro tra due veicoli alla rotatoria di Udine, auto finisce capottata

15 Luglio 2026

di Alessia Pilotto

Un incidente stradale tra due automobili ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella prima mattinata di mercoledì 15 luglio a Udine. Lo scontro, avvenuto poco dopo le 7, ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti.

Lo schianto alla rotatoria

L’incidente si è verificato all’altezza della rotatoria che collega viale monsignor Nogara, viale dello Sport e viale Tita Marzuttini, uno dei principali snodi della viabilità cittadina, particolarmente trafficato nelle prime ore del mattino. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate e l’urto ha causato il ribaltamento di una delle vetture, che è rimasta capovolta sulla carreggiata.

All’arrivo dei sanitari e degli altri mezzi di emergenza, le persone coinvolte erano già riuscite a uscire autonomamente dalle rispettive automobili, compreso l’occupante del veicolo ribaltato. Il personale sanitario ha comunque prestato le prime cure e ha effettuato gli accertamenti sulle condizioni dei coinvolti. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

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