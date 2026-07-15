Un incidente stradale tra due automobili ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella prima mattinata di mercoledì 15 luglio a Udine. Lo scontro, avvenuto poco dopo le 7, ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti.

Lo schianto alla rotatoria

L’incidente si è verificato all’altezza della rotatoria che collega viale monsignor Nogara, viale dello Sport e viale Tita Marzuttini, uno dei principali snodi della viabilità cittadina, particolarmente trafficato nelle prime ore del mattino. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate e l’urto ha causato il ribaltamento di una delle vetture, che è rimasta capovolta sulla carreggiata.

All’arrivo dei sanitari e degli altri mezzi di emergenza, le persone coinvolte erano già riuscite a uscire autonomamente dalle rispettive automobili, compreso l’occupante del veicolo ribaltato. Il personale sanitario ha comunque prestato le prime cure e ha effettuato gli accertamenti sulle condizioni dei coinvolti. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.