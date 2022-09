Incidente a Codroipo, auto contro un albero: feriti una donna e il figlio di 16 anni

L’incidente ieri sera a Codroipo.

Incidente nella tarda serata di ieri a Codroipo. Intorno alle 23 una donna ha perso il controllo della propria auto andando ha sbattere contro un albero, all’altezza dell’incrocio tra via Caprera e via Circonvallazione sud.

In auto con lei anche il figlio di 16 anni, che sono stati subito soccorsi dal personale del 118: entrambi sono rimasti feriti ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della zona. Presenti anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.