Furgone si ribalta dopo lo scontro con un’auto: 3 feriti

L’incidente a Codroipo.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Codroipo, lungo la regionale 463. Per cause in corso di accertamento un furgone e un’auto si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via San Rocco. Dopo l’impatto il furgone si è capovolto a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Codroipo e San vito al Tagliamento ed elisoccorso. Presente anche la squadra vigili del fuoco volontari di Codroipo che ha collaborato le operazioni di soccorso. Sono 3 le persone ferite: l’operaio a bordo del furgone e marito e moglie a bordo dell’auto.

Pesanti ripercussioni sul traffico durante le operazioni di soccorso con la strada che è stata chiusa. I vigili del fuoco si sono quindi occupati della messa in sicurezza dei veicoli e del luogo dell’incidente. Presente anche la polizia locale.