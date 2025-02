Tragico schianto contro un albero: muore a 22 anni. Chi è la vittima

Gabriele Zentilin aveva 22 anni.

E’ Gabriele Zentilin, 22enne di Premariacco , la vittima del tragico incidente di ieri sera a Feletto Umberto. Il giovane ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 159 e si è schiantato contro un platano lungo via Vittorio Veneto. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 e 30. Gabriele stava percorrendo via Vittorio Veneto provenendo da Tavagnacco e diretto verso Feletto Umberto. Il tratto di strada, caratterizzato da un lungo rettilineo, è fiancheggiato da platani. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della vettura che si è schiantata frontalmente contro uno degli alberi. L’auto è andata completamente distrutta nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del Norm di Udine. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione da parte del personale medico, le ferite riportate da Gabriele si sono rivelate troppo gravi.

Chi era Gabriele Zentilin

Gabriele Zentilin aveva da poco festeggiato il suo 22esimo compleanno a dicembre. Lavorava come elettricista e nutriva una grande passione per i motori, come testimoniato dai post sui suoi profili social. Amante del calcio, aveva militato come difensore nella Serenissima Pradamano, squadra di seconda categoria.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici, parenti e tutti coloro che lo conoscevano. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un grande vuoto tra chi conosceva Gabriele e la sua giovane vita spezzata troppo presto.