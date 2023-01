L’incidente a Montereale Valcellina

Incidente questa mattina a Montereale Valcellina all’incrocio tra via Ponte Giulio e via della Croce. Un’ambulanza di Cimolais che stava trasportando un paziente proveniente da Claut, in codice rosso, è rimasta coinvolta in un frontale con una vettura. L’ambulanza si è adagiata in un fossato a bordo strada, mentre la vettura è finita contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, entrambi attivati dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone, l’ambulanza di Sequals e l’ambulanza di Maniago. Oltre all’elisoccorso.

L’equipaggio dell’ambulanza rimasto coinvolto nell’incidente, composto da tre persone, è uscito autonomamente dal mezzo. Le tre persone sono state trasportate con l’ambulanza all’ospedale di Spilimbergo per dei controlli, in codice verde.

L’elicottero ha trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, il conducente della vettura finita contro l’albero, in codice giallo. Il paziente che era stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso è stato trasferito sull’ambulanza di Sequals con medico a bordo dell’automedica e trasferito d’urgenza all’ospedale di Pordenone.