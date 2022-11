Violento frontale tra 2 auto: una donna in ospedale

L’incidente a Porcia.

Violento incidente frontale nella prima serata di oggi, intorno alle 20, a Porcia. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate in via Pont Frait.

Nello scontro una donna ha riportato un trauma facciale ed è stata immediatamente soccorsa dell’equipaggio di un’ambulanza, proveniente da Pordenone, inviata immediatamente dagli infermieri della Sores, cui la chiamata è stata transitata dalla centrale di primo livello del numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia. La donna è stata assistita tempestivamente e trasportata in codice giallo all’ospedale di Pordenone.

Gli infermieri della Sores hanno allertato i vigili del fuoco del Comando di Pordenone che sono intervenuti sul posto con la Prima partenza del Comando di via Interna, a supporto del personale sanitario, per la messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.