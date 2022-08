L’incidente avvenuto questa mattina a Pordenone.

Incidente frontale tra due auto questa mattina intorno alle 8 in via Roveredo a Pordenone.

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti nella mattinata odierna, verso le 8, per un incidente stradale tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

Quattro le persone coinvolte, tra cui due bambini, che sono stati inizialmente soccorsi dai vigili del fuoco di Pordenone. Per uno dei guidatori, i pompieri hanno dovuto ricorrere alle pinze idrauliche per rimuovere le portiere dell’auto consentendo agli operatori sanitario un ampio varco per permettere l’uscita della persona che è stata trasportata in ospedale. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza lo scenario. Presente anche la polizia locale per i rilievi.