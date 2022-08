Frontale sulla regionale 14, due feriti: strada bloccata e traffico in tilt

L’incidente questo pomeriggio intorno alle 15.

Incidente frontale intorno alle 15 di oggi, mercoledì 24 agosto quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Duino una Lexus ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro Freelander.

L’impatto è stato violentissimo con entrambi i conducenti soccorsi sul posto e trasportati in ospedale: il 70enne di Staranzano alla guida della Lexus è stato portato al Cattinara con traumi gravi al torace, mentre il 36enne di Manzano alla guida del fuoristrada ha riportato un trauma alle gambe.

Il traffico è andato in tilt e quel tratto di regionale è rimasto bloccato per un paio di ore: la strada è stata riaperta intorno alle 17. Sul posto la pattuglia dei carabinieri di Duino per rilevare l’incidente e per la viabilità.