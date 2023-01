Violento frontale a Pagnacco, due persone ferite

Altro incidente questa mattina a Pagnacco.

Due persone sono rimaste ferite questa mattina poco dopo le 8 a seguito di un incidente frontale a Pagnacco lungo la ex provinciale 49 all’altezza dell’intersezione con via Zorutti.

Sono state tempestivamente soccorse dagli equipaggi di due ambulanze e di una automedica provenienti da Udine inviate celermente dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine attivate dalla Sores, che hanno attivato anche i Vigili del fuoco, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale. Due le persone che sono rimaste ferite trasportate poi con le ambulanze (una con infermiere a bordo e una con medico a bordo) all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.