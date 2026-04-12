Rimane incastrato sotto l’aratro del trattore: grave un anziano a Zoppola

Un pensionato di 82 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio dopo essere rimasto intrappolato sotto l’aratro agganciato al trattore, in un terreno vicino alla sua abitazione a Zoppola. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.



L’uomo stava lavorando nel campo in via Sacon quando, per cause ancora da chiarire, è finito sotto l’attrezzo agricolo. A trovarlo sono state le sorelle, richiamate dalle urla: l’anziano era cosciente, ma ferito gravemente, con evidenti lesioni alla testa, all’addome e alla gamba.

Immediato l’allarme lanciato al 112 dai familiari. Sul posto sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il personale medico ha stabilizzato l’anziano sul posto, successivamente è stato trasportato in volo verso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Indagini sulla dinamica

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto successo. Non ci sarebbero testimoni diretti dell’incidente: alcuni residenti hanno riferito di aver visto l’uomo lavorare fin dal mattino e di aver sentito il trattore avviarsi poco prima del silenzio improvviso.