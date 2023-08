Incidente sul lavoro, cade dalla scala e fa un volo di due metri

Incidente sul lavoro a Codroipo.

Incidente sul lavoro questa mattina a Codroipo dove un uomo di circa 50 anni è caduto dall’alto da una scala, da circa 2 metri di altezza. E’ accaduto negli spazi di un’attività produttiva.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico l’uomo, poi trasportato con ferite non gravi all’ospedale di San Daniele del Friuli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Udine, per gli accertamenti di competenza.