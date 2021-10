L’operaio di una ditta di Udine morto nel cantiere a Treviso.

Incidente mortale sul lavoro oggi a Loreo, in provincia di Treviso. Paolo Merlin, operaio dell’azienda di Udine Logyca Umf Srl, è deceduto questa mattina in un capannone collegato alla Adriatica Spa, impresa che si occupa di produrre fertilizzanti minerali complessi.

Erano le 11.30 quando, per cause da accertare, Merlin – che risiedeva a Stanghella, in provincia di Padova – è stato travolto da un carro ferroviario in movimento. L’uomo, che aveva 61 anni, lavorava come detto per la Logyca di Udine, che si occupa di manovra ferroviaria strada/rotaia di carri e tradotte all’interno dei poli intermodali.

Nonostante l’immediato soccorso, per lui non c’era più nulla da fare ed è morto all’istante. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

