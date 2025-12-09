Tragico schianto tra auto e bus: un morto e diversi studenti feriti

Incidente mortale a Maniago stamattina.

Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di martedì, intorno alle 7, lungo la strada regionale 464 nel territorio di Maniago. A scontrarsi frontalmente sono stati un’autovettura e un pullman di linea carico di studenti e alcuni pendolari.

Nell’impatto ha perso la vita il conducente dell’auto. Secondo le prime informazioni, cinque/sei persone tra gli occupanti della corriera sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone e, stando ai primi accertamenti, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo, con il supporto delle squadre di Pordenone e Maniago. Allertato anche l’elicottero del servizio sanitario regionale per le operazioni di soccorso.