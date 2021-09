L’incidente sulla regionale di Moimacco.

Ancora un incidente mortale sulle strade del Friuli, ancora una tragedia. È avvenuto, questa sera, dopo le 20:30, sulla strada regionale 54, all’altezza della rotonda di Moimacco. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

La vittima è un poliziotto di 55 anni. Ferito anche l’occupante dell’altra auro, uno straniero. Sul posto sono subito arrivato i vigili del fuoco di Udine e l’ambulanza del 118, ma per il poliziotto non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi.

