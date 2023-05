Dopo l’incidente in monopattino l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale.

Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dopo un incidente in monopattino accaduto a Lignano Sabbiadoro in via Latisana, indicativamente all’altezza del civico 122. L’anziano è caduto e ha battuto la testa.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana e l’elisoccorso. Hanno attivato anche i carabinieri della Compagnia di Latisana.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all’ospedale di Cattinara in gravi condizioni e incosciente.