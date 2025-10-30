L’incidente mortale ad Aviano: chi è la vittima e cosa è successo

A perdere la vita Laura Marcolin, 45enne di Aviano.

Ancora sangue sulle strade del Friuli. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, poco prima delle 17.30, un violento incidente lungo via Wassermann ad Aviano è costato la vita a Laura Marcolin, 45 anni, residente ad Aviano.

La tragedia è avvenuta su un tratto di strada tanto familiare quanto pericoloso: una carreggiata stretta, priva di segnaletica, immersa nella campagna e percorsa quotidianamente da molti automobilisti per evitare i percorsi più lunghi. Proprio lì, all’imbrunire, la Lancia Ypsilon blu scuro di Marcolin si è scontrata frontalmente con una Nissan bianca condotta da un’altra donna, di cui al momento non sono state rese note le generalità.

I soccorsi e le indagini

L’impatto è stato devastante. La Ypsilon, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sollevata da terra capottandosi più volte, mentre la Nissan avrebbe riportato gravi danni alla fiancata lato guida ma sarebbe rimasta sulla carreggiata. Marcolin è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e per lei i soccorsi si sono rivelati inutili: all’arrivo del 118 non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Aviano, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago, due ambulanze e l’elisoccorso. La conducente della Nissan, rimasta ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pordenone, dove si trova ricoverata ma, secondo le prime informazioni, non in pericolo di vita.

Gli agenti stanno lavorando per chiarire la dinamica del sinistro. Non si esclude che una delle due automobiliste possa essere stata colta da un malore o che l’incidente sia avvenuto per una manovra involontaria dovuta alla scarsa visibilità. Il tratto di via Wassermann in cui è avvenuto lo scontro è infatti rettilineo e privo di ostacoli, ma la luce del tardo pomeriggio e la mancanza di segnaletica potrebbero aver giocato un ruolo determinante.

Un dolore che si aggiunge ad altri

La morte di Laura Marcolin rappresenta la terza vittima della strada in soli tre giorni nel territorio avianese, una drammatica sequenza che ha scosso profondamente la comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno raggiungendo la famiglia Marcolin, molto stimata in paese.