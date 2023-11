Tragico incidente tra due auto a Fontanafredda: morto un 49enne

Incidente mortale a Fontanafredda.

Tragico Incidente questa sera a Fontanafredda dove Stefano Targa, 49enne di Pordenone, ha perso la vita. Lo schianto è avvenuto sulla Pontebbana all’altezza delle Sorelle Ramonda.

Una Renault Clio, stava svoltando a sinistra verso il centro commerciale quando la Fiat 600, guidata dal 49enne, l’ha centrata in pieno, tamponandola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’èe stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi. Ferito il conducente dell’altra auto, che è stato trasportato all’ospedale per accertamenti.