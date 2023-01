Perde il controllo e cade alla rotonda: muore un motociclista

L’incidente mortale a Roveredo in Piano.

Tragico incidente mortale questa mattina a Roveredo in Piano dove un giovane motociclista ha perso la vita in via Risorgimento, all’altezza della rotonda.

Da una prima ricostruzione sembra che, intorno alle 6 e 20, l’uomo abbia perso il controllo della moto finendo contro il cordolo della rotonda e venendo violentemente sbalzato a terra. Nessuno ha assistito alla scena e l’allarme è scattato solo intorno alle 7 quando un passante ha notato il corpo dell’uomo privo di sensi a bordo strada vicino a una motocicletta.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato celermente sul posto gli equipaggi sanitari di una automedica e di una ambulanza provenienti entrambe da Pordenone. L’uomo è stato portato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in condizioni gravissime. Purtroppo, il motociclista non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nel violentissimo scontro.