Renzo Ambrosi aveva 79 anni.

Un terribile incidente causato da un malore che l’ha fatto schiantare contro un muretto a Montebelluna. E’ morto così Renzo Ambrosi, imprenditore 79enne molto conosciuto in Veneto e in Friuli.

Aveva portato avanti l’attività di famiglia, la Ceramiche Ambrosi fondata dal padre Ettore, con negozi anche a Lignano, Caorle e Bibione. Con lui l’azienda si era fatta conoscere anche a livello internazionale conquistando sempre più mercati.

L’incidente è accaduto intorno alle 21 di martedì 3 gennaio quando il 79enne si trovava a Montebelluna e stava percorrendo via Foresto in direzione località mercato vecchio alla guida di una Mercedes classe A. Dopo un improvviso malore, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada in un canale di scolo e contro un muretto nei pressi di un’abitazione.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto Ambrosi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.