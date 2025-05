Tragico incidente a Pontebba: motociclista muore precipitando da un ponte

L’incidente intorno alle 18 e 20.

Tragico incidente questo pomeriggio a Pontebba dove un motociclista ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponte lungo la Strada Provinciale 110, la strada che conduce verso il valico di Passo Pramollo, al confine con l’Austria.

Secondo una prima ricostruzione il motocilista ha perso il controllo del mezzo ha impattato sulla spalletta del ponte sul Rio Bombaso. Nell’impatto è stato sbalzato oltre la spalletta ed è caduto sul greto sottostante trenta metri, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tarvisio e Pontebba, supportati dai volontari del Soccorso Alpino e dal personale sanitario, giunto anche con l’elicottero.



Dall’elicottero sono stati verricellati il tecnico di elisoccorso e il medico per la constatazione del decesso ma il magistrato non ha ancora autorizzato la rimozione della salma. La salma verrà comunque rimossa in serata, una volta giunta l’autorizzazione, dal basso dalle squadre di terra che possono avvicinarsi lungo una strada secondaria fino a cento metri dal punto in cui si trova la persona.