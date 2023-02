Incidente tra una moto e un’auto: un ferito in ospedale

L’incidente nel pomeriggio a Gorizia.

Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale accaduto a Lucinico di Gorizia lungo via Brigata Re, all’altezza del civico 13. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Gorizia) mentre viaggiava in sella a una moto si è scontrato con una vettura e, a seguito dell’impatto, è rovinato malamente sull’asfalto.

A dare l’allarme, chiamando il numero unico di emergenza Nue112, è stato un militare dell’Arma libero dal servizio. Gli operatori del Servizio della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia e hanno attivato l’elisoccorso (il velivolo poi è rientrato).

L’equipaggio sanitario ha preso in carico il motociclista, che è sempre rimasto cosciente. Poi il trasportato in codice giallo all’ospedale di Gorizia per la cura di traumi agli arti.

A bordo dell’auto due persone, una delle quali minore: sono state assistite dall’equipaggio di un’ambulanza base (con soccorritori) della Croce Verde di Gorizia per lo shock derivante dall’impatto.