L’incidente a Belvedere di Grado.

Perde il controllo della moto e va a sbattere contro il guardrail. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri in località Belvedere di Grado.

L’uomo, un 45enne di Cervignano, è stato sbalzato dalla moto per cause ancora da chiarire. Subito è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

