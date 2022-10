L’incidente questo pomeriggio sulla Napoleonica a Castions di Strada.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, lungo la strada Napoleonica, nel territorio comunale di Castions di Strada, all’altezza di Morsano.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura, un uomo di 45 anni, è entrato in collisione con una macchina che lo precedeva ed è finito in un campo a bordo strada, gomme all’aria.

Sul posto è atterrato l’elicottero sanitario e da Palmanova è stata inviata una ambulanza. L’uomo è stato stabilizzato, caricato in elicottero e portato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco.