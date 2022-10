In Friuli si cercano saldatori, al via un nuovo corso gratuito

A Reana del Rojale si cercano saldatori.

La Nord Laser di Reana del Rojale sta cercando nuovi saldatori per la realizzazione di operazioni tramite procedimenti TIG e MIG/MAG anche con l’ausilio di robot collaborativi, da inserire in azienda previa formazione con un corso gratuito di saldatura realizzato da Ires Fvg nell’ambito del programma regionale Pipol, in collaborazione con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione Fvg.

Possono candidarsi entro il 12 ottobre tutte le persone disoccupate, domiciliate in Fvg e iscritte al progetto Pipol, cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por.

Tra i requisiti preferenziali richiesti: esperienze pregresse di lavoro nel settore metalmeccanico, conoscenza di base del disegno tecnico e buone capacità nelle lavorazioni manuali. Il corso avrà una durata di 400 ore, di cui 200 ore alla Nord Laser, promotrice del corso che verrà avviato a Udine a partire dal mese di ottobre nelle sedi formative Ires.