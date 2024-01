Schianto sulla Napoleonica, non ce l’ha fatta l’automobilista 53enne

Incidente sulla strada Napoleonica, morto automobilista di 53 anni.

Non ce l’ha fatta l’automobilista di 53 anni coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 gennaio, nel grave incidente sulla strada Napoleonica, a Bertiolo. L’uomo, trasportato in gravi condizioni e in codice rosso all’ospedale di Udine, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Erano circa le 19.30 quando le due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. A seguito dell’impatto una delle due auto è finita in un fossato a bordo strada. Ad avere la peggio, nello scontro, il 53enne che era a bordo della Kia. Ferito in modo meno grave, invece, l’automobilista a bordo dell’altra auto coinvolta nello scontro, un 49enne di Trieste.