Incidente sulla neve a monte Ferro, nel comune di Sappada: giovane donna recuperata con l’elisoccorso.

Una giovane donna è stata soccorsa questa mattina, lunedì 15 gennaio, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale lungo una viabilità innevata sul monte Ferro, nel territorio comunale di Sappada, non molto distante dal rifugio Monte Ferro.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’elisoccorso Falco proveniente da Pieve di Cadore (hanno quindi contattato la centrale operativa del 118/Suem di Belluno); la viabilità, ghiacciata e innevata, non permetteva all’equipaggio dell’ambulanza di raggiungere il luogo dell’incidente. Attivati a valle i volontari del soccorso alpino Cnsas.

Gli operatori della sala operativa Nue112 del Fvg hanno inviato un messaggio sms sull’utenza telefonica della persona che ha chiesto aiuto. Cliccando sull’sms ricevuto, si comunicato immediatamente alla sala operativa del Nue112 le coordinate della propria posizione, rendendo agevole ai mezzi di soccorso sanitario in emergenza urgenza l’individuazione immediata del target (ovvero del punto geografico in cui si trova fisicamente la persona da soccorrere).

La giovane donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in volo all’ospedale di Belluno in codice giallo.