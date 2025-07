Incidente a Paderno di Premariacco, auto con due ragazze a bordo esce di strada e si capotta su un fianco tra gli alberi.

Auto con due ragazze a bordo esce di strada: l’incidente stradale è avvenuto alle 22.30 della serata di ieri, domenica 13 luglio, a Paderno di Premariacco, in via Maggiore. Un’autovettura con due ragazze a bordo è fuoriuscita autonomamente dalla sede stradale mentre affrontava una rotonda capottandosi su un fianco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli, che per poter liberare le due occupanti hanno dovuto abbattere alcuni alberi. Le due ragazze sono state prese in cura dai sanitari per accertamenti, non presentando a vista ferite o fratture. Al vaglio dei carabinieri di Pulfero la dinamica dell’incidente.