L’incidente ieri sera a Pavia di Udine.

Paura nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Regionale 352, all’altezza dell’incrocio con via dei Prati, nel territorio comunale di Pavia di Udine.

Due automobili, con a bordo tre persone, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, finendo entrambe fuori dalla carreggiata. Fortunatamente, gli occupanti hanno riportato soltanto ferite lievi, nonostante la dinamica del sinistro fosse inizialmente apparsa preoccupante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area. La centrale operativa della SORES ha inviato anche l’elisoccorso, oltre ai mezzi di soccorso su strada, per garantire un rapido intervento sanitario. Presenti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.