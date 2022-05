Incidente a Pocenia.

Incidente stradale nella serata di oggi, sabato 28, sulle strade del Friuli. Secondo le prime informazioni raccolte, intorno alle 18.40 un’auto si è capovolta, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Fornaci, a Pocenia, ed è finita nel fossato che costeggia la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco volontari di Codroipo e Latisana, per prestare soccorsi agli occupanti dell’auto. Presente, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche una pattuglia dei carabinieri.

