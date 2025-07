L’incidente questo pomeriggio a Pocenia.

Incidente questo pomeriggio nelle campagne di Pocenia, in provincia di Udine, dove un trattore agricolo si è ribaltato lungo via della Battaglia, poco prima dell’abitato, salendo da via Ippolito Nievo. L’autista del mezzo è rimasto incastrato sotto il trattore.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. Dopo averlo liberato, l’uomo è stato affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi, sebbene abbia riportato ferite che hanno richiesto accertamenti ospedalieri.

Dopo aver aiutato i sanitari nelle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco si sono occupati della mezza in sicurezza del mezzo e della zona dell’incidente.