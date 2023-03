Incidente questo pomeriggio sulla strada statale Pontebbana. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita fuori strada poco dopo il centro di Tricesimo, in direzione Tarcento.

La vettura è finita nella discesa del fossato a lato della carreggiata. Dalle prime informazioni comunque non ci sarebbero conseguenze per il conducente. Sul posto presenti anche i carabinieri.