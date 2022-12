Incidente sulla Pontebbana, scontro tra 2 auto: ferita una donna

L’incidente questo pomeriggio sulla Pontebbana.

Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio di oggi a Campoformido a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, lungo la strada statale 13 Pontebbana, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Immediata la chiamata al Nue112 e immediato l’invio sul posto, da parte degli infermieri della centrale Sores, dell’equipaggio di un’automedica proveniente da Udine e di un’ambulanza proveniente sempre dal capoluogo friulano. La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco in supporto del personale sanitario e per le operazioni di messa in sicurezza.