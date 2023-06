L’incidente a Codroipo sulla Pontebbana.

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 sulla Pontebbana a Codroipo, all’altezza del Ponte della Delizia. Coinvolti un furgone e un’auto che, dopo l’impatto, è finita fuori strada in un campo.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno messo in sicurezza i veicoli e la zona dell’incidente. Nello scontro sono rimasti feriti due uomini, soccorsi dai sanitari del 118 di San Vito al Tagliamento. Presenti anche i carabinieri di Codroipo per i rilievi volti ad accertare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.