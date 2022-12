Incidente a Povoletto, auto finisce contro il dehors della pizzeria

L’incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Povoletto.

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Povoletto. Poco prima delle 18, per cause in corso di accertamento forse dovute ad un colpo di sonno, un uomo alla guida di un’auto e finito fuori strada andando contro contro il dehors di “Mamma che Pizza”.

L’auto ha distrutto i vasi e alcuni arredi ma, fortunatamente, l’auto si è fermata prima di andare finire contro il muro vicino. Solo un grande spavento per l’uomo e i due bambini a bordo che non hanno riportato ferite.