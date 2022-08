L’incidente in via Roma a Povoletto.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Povoletto dove, per cause in corso di accertamento un ciclista è stato investito da un’auto. E’ accaduto in via Roma, all’altezza di via del Molini.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure alla persona ferita. A causa dell’impatto la bici è finita nel ruscello in secca che passa vicino alla strada, mentre l’auto si è fermata proprio sul ciglio, colpendo un palo della segnaletica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona dell’incidente.