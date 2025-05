Auto esce di strada e finisce nel campo, tre feriti: uno è grave

L’incidente a Rivignano Teor, nella frazione di Flambruzzo.

Incidente questa notte intorno alle ore 3:30, in via Stella, nella frazione di Flambruzzo, nel comune di Rivignano Teor. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita autonomamente di strada finendo la sua corsa in un campo adiacente.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone, tutte rimaste ferite nell’impatto. Le condizioni di una delle persone coinvolte sono apparse subito serie: è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale. Gli altri due occupanti sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto e trasportati con ambulanze per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e prestato soccorso ai feriti, collaborando con il personale del 118. Presenti anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.